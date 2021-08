Offenbach/Mannheim. Die Polizei hat am Samstag um 11.20 Uhr ein Baby aus dem Auto einer Mannheimerin in Offenbach gerettet. Die Mutter rief die Beamten aufgelöst an und berichtete, dass sie versehentlich gegen die Fahrzeugtür geraten war, woraufhin sich diese schloss, teilte die Polizei mit. Die Beamten öffneten das Beifahrerfenster mithilfe eines Nothammers. Das Baby konnte unverletzt an seine Mutter übergeben werden.

