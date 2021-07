B 37 in Mannheim: Unfall mit drei Porsche und hohem Sachschaden

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Mannheim sind drei Porsche zum Teil schwer beschädigt worden . Wie die Polizei mitteilt, war ein 74-jähriger Mann gegen 20 Uhr mit seinem Porsche 911 auf der Wilhelm-Varnholt-Allee (B37) stadtauswärts unterwegs. Kurz der vor Fahrlachstraße wechselte er auf die rechte Fahrspur und musste dort an der Ampel anhalten. Der nachfolgende 45-jährige Fahrer eines Porsche Cayenne konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf den Porsche 911 auf. Hierdurch wurde der Porsche des 74-Jährigen nach links gegen die Fahrzeugseite eines dort stehenden 23-jährigen Fahrers eines Porsche Macan geschleudert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fotostrecke 100000 Euro Sachschaden bei Unfall mit drei Porsches 6 Bilder Mehr erfahren

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren

In der Folge schleuderten der Porsche Cayenne und der Porsche 911 über die Kreuzung hinweg und kamen am gegenüberliegenden Ampelmast zum Stehen. Dieser knickte durch den Aufprall um. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die beiden Porsche des 74-Jährigen und des 45-jährigen Mannes wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrfähig waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. (jpp)