„Azubis bald gebraucht“

Der Ausbildungsmarkt schrumpft, die Corona-Krise hat ihm mächtig zugesetzt. Bereits im vergangenen Jahr ist die Zahl der Azubi-Verträge um elf Prozent zurückgegangen. Und auch für dieses Jahr haben die Unternehmen deutlich weniger Ausbildungsplätze angemeldet. Ein Fehler, mahnt Friedrich Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) in Bonn. „Bilden wir jetzt wenig oder gar nicht aus, dann haben wir in zwei, drei Jahren, wenn die wirtschaftliche Entwicklung wieder nach oben geht, in diesen Branchen ein verstärktes Fachkräfteproblem“, sagt Esser in der neuen Folge des „MM“-Podcasts „Leben in Zeiten von Corona“.

Gerade in Gastronomie, Einzelhandel oder Handwerk hätten schon vor der Pandemie Fachkräfte gefehlt. „Ich würde die Prognose wagen, dass die Menschen, sobald sie wieder essen gehen oder verreisen dürfen, dies verstärkt tun werden. Die Betriebe werden also viel zu tun haben und werden Fachkräfte und Auszubildende brauchen.“ Dass aktuell viele Schulabgänger nun erst einmal durchatmen wollen, kann Esser nachvollziehen – man kenne den von ihnen geprägten Begriff der Corona-Pause bereits. Unternehmen würden diese Lücke im Lebenslauf nicht vorhalten. sba (Bild: BIBB)

