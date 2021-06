Axel-Springer-Preis für jungen Journalismus: Verfolgen Sie die Verleihung im Livestream

Mannheim/Berlin. Axel-Springer-Preis für jungen Journalismus: „MM“-Redakteur Sebastian Koch wird am Montagabend für seinen Stotterer-„Ppppodcast“ ausgezeichnet. Im Podcast "von Stotternden für Stotternde" unterhält sich Koch darüber, was es heißt, im Alltag und Beruf zu stottern. Die Festrede hält Bestseller-Autor Ferdinand von Schirach. Verfolgen Sie die Verleihung ab 20 Uhr an dieser Stelle im Livestream.

Sebastian Koch erhielt für seinen Podcast bereits im Februar den mit 3000 Euro dotierten ersten Caritas-Journalistenpreis. Koch ist nicht nur Moderator, er ist auch Initiator des Projekts.