Autotür geöffnet, Radfahrerin stürzt

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf dem Waldhof schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag fuhr die 64-Jährige am Donnerstagnachmittag im Speckweg auf dem Radweg in Richtung Taunusplatz. Am Fahrbahnrand hielt zu diesem Zeitpunkt ein Autofahrer an. Als dessen 28-jähriger Beifahrer die Tür öffnete, um aus dem Fahrzeug auszusteigen, übersah er die heranfahrende Radfahrerin und stieß gegen deren Lenker. Die 64-Jährige, die keinen Fahrradhelm trug, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Sie musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 28-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. pol/mik

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1