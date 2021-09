Autoteile eingeladen und abgehauen

Nach einem Unfall hat ein 22-Jähriger mehrere Fahrzeugteile in sein Auto eingeladen und ist damit weggefahren, um unerkannt zu bleiben. Zuvor hatte er in der Nacht auf Sonntag mehrere Zaunelemente eines Vereinsheims am Feudenheimer Neckarkanal beschädigt und einen Schaden von mindestens 1500 Euro angerichtet, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge bemerkte das am Sonntag. Während der Unfallaufnahme konnte die Polizei das Unfallfahrzeug „zweifelsfrei mit der Unfallstelle in Verbindung bringen“. Der junge Mann wurde ausfindig gemacht, er räumte den Unfall ein. Weil er alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten, seinen Führerschein musste er abgeben. Außerdem wird seine Eignung zur Teilnahme am Straßenverkehr näher überprüft. Am Auto entstand ein 8000-Euro-Schaden. pol/lok

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1