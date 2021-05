Autoscheiben zertrümmert

Ein 41-jähriger Mann hat am Montagabend in der Oststadt die Seiten- und Heckscheiben an sieben geparkten Wagen eingeschlagen. Er wurde von Polizeibeamten festgenommen. Zeugen hatten gegen 21 Uhr die Polizei verständigt, da sie einen Mann beobachtet hatten, der in der Ifflandstraße, der Collinistraße und der Renzstraße mit einer Holzlatte die Scheiben der Autos zertrümmerte. Den Sachschaden schätzen die Experten auf rund 10 000 Euro.

Bei einer sofortigen Fahndung traf eine Polizeistreife den 40-Jährigen wenig später in der Renzstraße an und nahm ihn fest. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss – ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Er kam, so der Polizeibericht, in Gewahrsam, um so weitere Taten zu verhindern. Nachdem der 40-Jährige seinen Rausch ausgeschlafen hatte, wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Die Beamten ermitteln nun wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen gegen ihn.