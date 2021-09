Autos und Wände mit Farbe beschmiert - Sachbeschädigungen in der Gartenstadt

Mannheim. Mehrere Fahrzeuge sind in der Nacht auf Sonntag in der Mannheimer Gartenstadt mit Farbe besprüht worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Anwohnerin im Glücksburger Weg die Beamten benachrichtigt. Eine genaue Nachschau durch eine Streifenwagenbesatzung ergab, dass dort mindestens achtzehn geparkte Fahrzeuge und zwei Hausfassaden von einem oder mehreren Unbekannten Tätern mit Farbe beschmiert wurden. An fünf Fahrzeugen wurden auch die Kennzeichen der Fahrzeuge entwendet. Über die Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/777690 bei der Polizei zu melden.

