Autos beschädigt

Zwei Fahrzeuge sind am Donnerstagmorgen im Mannheimer Stadtteil Schönau mutwillig mit blauer Lackfarbe beschädigt worden. Das hat die Polizei am Freitag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Nach Angaben der Beamten ereignete sich der Vorfall im morgendlichen Zeitraum zwischen 6.20 Uhr bis 7.45 Uhr in der Kattowitzer Zeile auf Höhe der Hausnummer 57.

„Inwieweit sich die Farbe rückstandlos von den Karosserien der Autos entfernen lässt, ist unklar“, heißt es weiter in der Presseinformation. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat und den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/777 690 bei der Polizei zu melden. kpl