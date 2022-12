Autoreifen in Mannheim-Seckenheim angezündet

Mannheim. Ein Zeuge hat am Mittwochabend einen brennenden Vorderreifen eines geparkten Citroen in Mannheim-Seckenheim bemerkt und anschließend Polizei und Feuerwehr alarmiert. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Rettungskräfte den Brand in der Hochstättstraße schnell löschen damit ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Fahrzeug verhindern. Der entstandene Sachschaden ist damit gering.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen. Diese

werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06203/93050 zu melden.