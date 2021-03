Mannheim. Die Polizei hat am Freitagabend im Mannheimer Stadtteil Lindenhof die Autoposer- und Partyszene überwacht. Nach Angaben der Behörde waren bei Eintreffen der Beamten bereits zahlreiche, überwiegend junge Feierwillige sowie vereinzelt Autoposer vor Ort. Die Einsatzkräfte riegelten den betreffenden Bereich rund um das Rheinufer frühzeitig ab. Dabei ging die Polizei mit flexiblen und anlassbezogenen Sperrungen vor. Laut Polizei konnte so verhindert werden, dass mehr Personen hinzukamen. Außerdem verließen die bereits Anwesenden den Bereich.

Darüber hinaus seien auffällige Autofahrer gezielt einer Kontrolle unterzogen worden, hieß es seitens eines Polizeisprechers weiter. Neben den Fahrern seien insbesondere die Fahrzeuge auf ihre Verkehrstauglichkeit überprüft worden. So wurden insgesamt sechs "Poser" wegen unnötigen Lärms gebührenpflichtig verwarnt und der Örtlichkeit verwiesen.

"Lieber einen weiten Bogen um den Lindenhof machen"

Polizeipräsident Andreas Stenger war mit den Ergebnissen des neuen Einsatzkonzeptes zufrieden und fand deutliche Worte für die Zukunft: "Wir werden diese gezielten Einsatzmaßnahmen wie angekündigt konsequent umsetzen. Ruhestörer, Auto-Poser und sonstige Nachtschwärmer, die die Anwohner belästigen und den öffentlichen Raum vermüllen, sollten lieber einen weiten Bogen um den Lindenhof und das Rheinufer machen.“

In Richtung der Autoposer legte Stenger noch mal konkret nach: "Bei Posern, die aufgrund Lärms oder ihrer Fahrweise vermehrt auffallen, die Anwohnerinnen und Anwohner massiv belästigen und damit wiederholt in den polizeilichen Fokus geraten, werden zudem intensiv fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen und die gesamte Palette der gefahrenabwehrrechtlichen Möglichkeiten geprüft." Auch in Zukunft sollen die Kontrollen auf dem Lindenhof und dem Rheinufer, aber auch in der Innenstadt fortgesetzt werden.

Die Stadt Mannheim und die Polizei hatten am Donnerstag verkündet, aufgrund zahlreicher Anwohnerbeschwerden in den letzten Wochen sowie den vermehrte Ruhestörungen durch Hupkonzerte, aufheulende Fahrzeugmotoren undlaute Musik stärker gegen die Autoposer- und Partyszene vorzugehen.