Autonomer Shuttlebus in Mannheim: Design vorgestellt - so geht es auf Franklin weiter

Ein autonom fahrender Shuttlebus im Stadtteil Franklin nimmt weiter Formen an. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann hat am Freitag das Fahrzeugdesign in Stuttgart vorgestellt, teilte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit. Damit wurde die zweite Phase des Verkehrsprojekts „RABus“ eingeläutet, mit dem das Land den Einsatz großer, vollautomatisierter Busse erforscht und unter Realbedingung erprobt. Schwerpunkt der zweiten Projektphase liegt auf den Weiterentwicklungen der Fahrfunktionen der Shuttles. In Mannheim zähle dazu der fahrerlose Betrieb. Im Sommer 2022 sollen die Busse erstmals durch Franklin rollen – jedoch noch mit „Menschlichen ‚Aufpassern‘ an Bord“, später aus einer Leitstelle überwacht werden. Die Busse werden auf einer zwei Kilometer langen Strecke im Stadtteil pendeln. Bevor es losgeht, werden auf Franklin noch letzte Arbeiten für das Projekt durchgeführt werden: Anfang 2022 kommen entlang der Route etwa kleine Magnetsensoren, außerdem zehn temporäre Haltestellen, Ampeln und ein Depot. kpl

