Autofenster zerschlagen

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 17.30 und 8 Uhr die Seitenscheiben mehrerer Fahrzeuge in der Mannheimer Oststadt eingeschlagen und verschiedene Gegenstände daraus entwendet. In der Sophienstraße brachen sie ein Auto und ein Wohnmobil auf und nahmen ein Bluetooth-Radio sowie eine geringe Menge Bargeld mit, teilte die Polizei mit. Drei weitere Autoscheiben wurden im Bereich rund um die Ludwig-Ratzel-Straße eingeschlagen. Ob die Täter aus diesen Fahrzeugen etwas entwendet haben, ist noch unklar. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen dürfte mindestens im vierstelligen Bereich liegen. Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges im Bereich um die Tatorte beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/1743310 zu melden. pol/jpp

