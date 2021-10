Mannheim. Eine 29-jährige Autofahrerin hat am Freitagnachmittag in der Mannheimer Neckarstadt einen Rettungswagen übersehen und einen Unfall verursacht. Nach Polizeiangaben, fuhr die Frau in einen Kreuzungsbereich hinein und übersah dabei den heranfahrenden Rettungswagen trotz eingeschaltetem Blaulicht und Horn. Beide Fahrzeuge kollidierten und es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1