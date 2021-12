Autofahrerin verursacht Auffahrunfall mit 5 leicht verletzten Personen

Mannheim. Eine 54 Jahre alte Autofahrerin hat auf der L723 einen Auffahrunfall mit fünf leicht verletzten Personen verursacht. Die Frau war am frühen Samstagmittag in Richtung Heidelberg unterwegs, als sie in Höhe der Brücke über der B3, aufgrund von Unachtsamkeit, auf das Auto einer 56-Jährigen auffuhr. Die Wucht des Aufpralls war nach Angaben der Polizei so groß, dass diese auf das Fahrzeug einer 22 Jahre alten Frau geschoben wurde, die wiederum auf das Auto einer 36-Jährigen vor ihr gestoßen wurde. Die 56- und die 36-Jährige, sowie die 22-Jährige und ihre beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

