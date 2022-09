Autofahrerin kommt von Straße ab und fährt auf Mannheimer Kinderspielplatz

Mannheim. Eine Autofahrerin ist am Mittwoch, gegen 12 Uhr, auf der Friedrich-Ebert-Straße in Mannheim-Neckarstadt von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine Werbetafel sowie mehrere Bäume geprallt, über Bahngleise gefahren und schließlich auf einem Kinderspielplatz in der Nähe der Schafweide zum Stehen gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurde glücklicherweise niemand verletzt. Weitere Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt. Die genaue Ursache sei noch unklar. Die Beamtinnen und Beamten würden derzeit aber von einem medizinischen Notfall ausgehen, so ein Sprecher der Polizei.

Die Frau war über die Friedrich-Ebert-Brücke in Richtung Neckarstadt gefahren. Rettungskräfte befreiten die Autofahrerin schließlich aus dem Fahrzeug. Sie wurde nun in ein Krankenhaus gebracht. Über ihren gesundheitlichen Zustand sowie mögliche Sachschäden liegen derzeit noch keine weiteren Kenntnisse vor. Ihr Auto wurde abgeschleppt.