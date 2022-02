Mannheim. Eine 79-jährige Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag am Willy-Brandt-Platz in Mannheim mit einer Straßenbahn kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau in Höhe des Quadrats L 15 kurz angehalten und beim Anfahren die in Richtung Hauptbahnhof fahrende Tram übersehen. Sowohl das Fahrzeug der 79-Jährigen als auch die Straßenbahn wurden dabei beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen im Linienverkehr.

