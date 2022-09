Autofahrerin erfasst Fußgänger in Mannheimer Relaisstraße

Mannheim. Ein 47-jähriger Fußgänger ist in der Relaisstraße in Mannheim von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, überquerte der 47-Jährige die Straße am Mittwoch, kurz nach 16 Uhr, hinter einem ordnungsgemäß geparkten Pkw auf Höhe der Neuhofer Straße. Eine 61-jährige Autofahrerin konnte nach Angaben der Polizei daraufhin nicht mehr rechtzeitig bremsen und erwischte den 47-Jährigen. Dieser wurde schwer verletzt und schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann war ansprechbar, Lebensgefahr bestand nicht.

Am Wagen entstand Schaden am Frontscheinwerfer, auf der Motorhaube und der Frontscheibe. Zeugen beobachteten den Vorfall. Derzeit gäbe es keinen polizeilichen Ermittlungsansatz, der Autofahrerin einen Vorwurf zu machen, so die Beamten.

