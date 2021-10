Autofahrer verliert Kontrolle und überschlägt sich mit seinem Auto

Mannheim. Ein Mann hat am späten Freitagabend die Kontrolle über sein Auto verloren und sich überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 36-Jährige in Richtung Feudenheim, als er in der Auffahrt auf die B38a die Kontrolle verlor und von der Fahrbahn schleuderte. Das Auto überschlug sich und kam erst wenige Meter später zum Stehen. Der Mann wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, sein Auto war jedoch ein Totalschaden. Die eingetroffene Polizei stellte außerdem einen deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer fest.

