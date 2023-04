Autofahrer und Beifahrer schlagen 35-jähriger Mann in Mannheimer Innenstadt zusammen

Mannheim. 35-jähriger Mann ist am Mittwoch kurz vor 22 Uhr einen Mercedes-Fahrer und dessen Beifahrer in der Mannheimer Innenstadt mehrfach ins Gesicht geschlagen und getreten worden. Wie die Polizei mitteilte, machte der 35-jähriger Mann den Mercedes-Fahrer in R1 aufmerksam darauf, das eine Fußgängerzone ist keine Durchgangsstraße ist. Der Autofahrer konnte mit dieser Kritik nicht umgehen und griff mit seinem Beifahrer den 35-Jährigen von hinten an. Die beiden Beschuldigten schlugen dem 35-jährigem mehrfach ins Gesicht und traten ihn. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste medizinisch behandelt werden. Eine Zeugin beobachtete den Angriff. Die Polizei ermittelt nun gegen die Täter wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1