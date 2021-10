Mannheim. Ein 23-Jähriger hat am Donnerstagabend ein anderes Auto übersehen und so einen Unfall verursacht. Während der Mann an einer Ampel im Stadtteil Feudenheim wartete, schaltete sich plötzlich die Ampel aus. Als er daraufhin die Straße überquerte, übersah er einen 39-Jährigen und kollidierte mit dessen Auto, wie die Polizei mitteilte. Der 39-Jährige kam vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 2000 Euro.

