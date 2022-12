Autofahrer streift Fußgänger in Mannheim - und flüchtet

Mannheim. Ein Autofahrer hat einen Fußgänger gestreift, dabei leicht verletzt und ist danach geflüchtet, teilt die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend gegen 21.30 Uhr in der Meerfeldstraße in Mannheim. Ein BMW-Fahrer fuhr kurzzeitig über den Gehweg und bremste in Höhe des Viktoria-Turms stark ab, um einen Zusammenstoß mit einem Fußgänger zu vermeiden. Der Autofahrer wollte weiterfahren und streifte dabei mit dem Außenspiegel den Fußgänger. Dieser stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen 1er BMW gehandelt haben. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0621/833970 melden.

