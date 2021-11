Autofahrer nach Frontalzusammenstoß verletzt

Mannheim. Bei einem Frontalzusammenstoß in Mannheim Käfertal ist eine Person am Montagabend verletzt worden. Ein 26-Jähriger war nach Polizeiangaben auf der Weinheimer Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die entgegensetzte Fahrbahn abkam. Er kollidierte daraufhin mit einem entgegenkommenden Auto. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der 26-Jährige von der Fahrbahn abgewiesen und stieß dabei frontal gegen eine Straßenlaterne. Er verletzte sich bei dem Unfall und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

