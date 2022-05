Autofahrer mit 2,8 Promille fährt gegen zwei Autos und flüchtet - Festnahme

Mannheim. Ein betrunkener Autofahrer ist am Mittwochabend im Allensteiner Weg in Mannheim gegen zwei Fahrzeuge geprallt und anschließend geflüchtet. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Eine Streife konnte den 52-Jährigen wenig später in der Lilienthalstraße einer Kontrolle unterziehen. Nach Angaben der Poolizei bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Mann.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 2,8 Promille. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten neben dem Alkoholkonsum sowie der Unfallflucht auch noch fest, dass der Mann mit falschen Kennzeichen unterwegs war. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein, die Kennzeichen sowie die Autoschlüssel stellten die Polizisten sicher. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss, Unfallflucht, Kennzeichenmissbrauch sowie Urkundenfälschung. Der 52-Jährige verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.