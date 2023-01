Mannheim. Am Mittwochmorgen ist es auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ist der Fahrer eines VW Caddy gegen 7.47 Uhr auf der A6, Kreuz A 656 Richtung Mannheim in den Straßengraben gefahren. Dieser hatte die Kurve in der Ausfahrt auf die A6 nicht richtig bekommen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand kein großer Sachschaden. Um 8.18 Uhr war die Unfallaufnahme abgeschlossen

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1