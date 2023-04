Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Mannheim sind drei Fahrzeuge beschädigt worden. Ein Autofahrer nahm einem 33-jährigen Fahrer an der Kreuzung der Cannabichstraße und der Uhlandstraße die Vorfahrt, berichtet die Polizei. Beide stießen zusammen, wobei der 33-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen ein geparktes Auto stieß. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei 11.000 Euro.

