Am Mittwochabend hat ein 19-jähriger BMW-Fahrer versucht, in der Innenstadt vor einer Kontrolle zu flüchten. Wie die Polizei mitteilte, fiel der junge Mann einer Streife abends kurz vor 23 Uhr auf, als er auf der Jungbuschbrücke in Richtung Innenstadt unterwegs war. Er fuhr zu schnell an der Polizeistreife vorbei, die sich an der Einmündung Dalberg- und Seilerstraße befand, in Richtung Luisenring. Die Beamten verfolgten daraufhin den BMW und holten ihn ein, als er in die Quadrate abbiegen wollte.

Während die Beamten den Fahrer kontrollierten, filmte er das Geschehen mit seinem Handy. Als die Polizisten ihn aufforderten, die Aufnahme zu beenden, reagierte er laut Mitteilung aggressiv. Zudem weigerte sich der Mann demnach aus seinem Auto auszusteigen – daraufhin zogen ihn die Polizisten aus dem Fahrzeug. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer zu dem Zeitpunkt unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auch die musste unter Zwang durchgeführt werden. Gegen den Mann wird wegen der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen ermittelt. Zudem steht der Verdacht im Raum, dass er unter Drogeneinfluss gefahren ist. Den 19-Jährigen erwartet auch eine Anzeige wegen unerlaubten Filmens „des nicht öffentlich gesprochenen Wortes“. Sein Führerschein und zwei Mobiltelefone wurden beschlagnahmt. pol/apt