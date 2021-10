Autofahrer flüchtet bei Kontrolle

Mannheim. Ein VW-Lupo mit Ludwigshafener Kennzeichen hat sich Polizeibeamten bei einer Kontrolle in der Mannheimer Innenstadt am Samstagnachmittag widersetzt. Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten des Ordnungsamtes im Rahmen einer Ordnungswidrigkeit fest, dass das Kennzeichen des Fahrzeuges im polizeilichen Fahndungssystem ausgeschrieben war. Sie informierten daraufhin die Polizei. Noch bevor ein Streifenwagen vor Ort eintraf erschien der Fahrer des Autos. Doch auf die Ansprache der Beamten des Ordnungsamtes reagierte er nicht, stieg in seinen Wagen ein und war im Begriff wegzufahren, als sich diese ihm in den Weg stellten. Auf die nochmalige Aufforderung auszusteigen reagierte er nicht, sondern schob mit seinem Wagen die Beamten zur Seite und entfernte sich in Richtung Innenstadt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, können sich unter der Telefonnummer 0621 - 12580 bei der Polizei melden.