Autofahrer flieht vor Kontrolle - Polizei sucht Geschädigte

Mannheim. Ein 39-jähriger Autofahrer hat am Samstagnachmittag auf der A656 in Richtung Heidelberg einen Polizeiwagen während einer Verfolgungsjagd gerammt (wir berichteten). Die Polizei teilt mit, dass sich nun weitere Geschädigte Personen, die durch den Fahrer in Gefahr geraten sind, unter der Rufnummer 06211744222 zu melden.

Der 39-Jährige flüchtete, um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, mit hoher Geschwindigkeit über die Autobahn und gefährdete dabei mehrere andere Verkehrsteilnehmer. Als er den Streifenwagen in Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim rammte, kam niemand zu Schaden. Er konnte am Autobahnkreuz Heidelberg gestellt und festgenommen werden.