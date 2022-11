Autofahrer fährt über Rot - Verletzte 27-Jährige in Mannheim

Mannheim. Da ein Autofahrer über Rot fuhr, ist eine Person am Montag in Mannheim verletzt worden. Der bislang unbekannte Fahrer eines roten Autos missachtete gegen 15.55 Uhr das Rotlicht an einer Ampel in der Casterfeldstraße auf Höhe der Abfahrt zur B 38a, berichtet die Polizei. Die Fahrerin einer Straßenbahn, die Richtung Stadtmitte unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß noch durch eine Gefahrenbremsung verhindern. Durch die starke Bremsung wurde ein Fahrgast mit dem Gesicht gegen eine Metallstange geschleudert. Die 27-jährige Frau wurde mit einer Prellung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Zeugen mit Hinweisen zu dem flüchtigen Fahrzeug werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/47093-0 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1