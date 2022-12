Autofahrer fährt in Mannheim über Rot und wird von Straßenbahn erfasst

Mannheim. Ein Autofahrer hat am Freitagnachmittag eine rote Ampel in der Mannheimer Innenstadt missachtet und ist von einer Straßenbahn erfasst worden. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer gegen 16 Uhr aus dem Cahn-Garnier-Ufer kommend in Richtung U 2 und U 3 unterwegs, als er bei Rot über die Gleise fuhr und mit der Straßenbahn kollidierte. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und blockierte den dortigen Gleisbereich und einen Teil des Friedrichsrings. Deshalb war der Teilabschnitt für Straßenbahnen etwa 50 Minuten gesperrt. Um 17.30 Uhr waren die Abschleppmaßnahmen beendet, die Fahrbahn wurde wieder frei gegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1