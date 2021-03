Mannheim. Leicht verletzt wurde in der Neckarstadt ein 36-jähriger Fußgänger. Laut Polizei war ein 62-jähriger Mann gegen 19 Uhr mit seinem VW-Kleintransporter in der Riedfeldstraße in Richtung Laurentiusstraße unterwegs und bog nach rechts in die Ackerstraße ab. Dabei übersah er den Fußgänger, der die Ackerstraße überquerte. Der Fahrer sei durch einen falsch geparkten Peugeot in der Sicht behindert gewesen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar (Mannheimer Morgen) Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren