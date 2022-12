Autofahrer fährt Frau in Heidelberg um und flüchtet

Heidelberg. Eine Frau wurde am Freitag in Heidelberg beim Überqueren der Straße von einem Linksabbieger angefahren. Wie die Polizei mitteilt, überquerten sowohl die Fußgängerin als auch der Autofahrer die Straße bei Grün, allerdings übersah der bislang unbekannte Autofahrer die Frau. Nach dem Aufprall lag die Fußgängerin auf der Motorhaube des Autos und fiel anschließend auf die Straße. Danach verließ der Unfallverursacher den Unfallort an der Alten Eppelheimer Straße / Mittermaierstraße in Richtung Hauptbahnhof.

Die Frau wurde beim Aufprall leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Vor Ort hatte eine Zeugin zwar den Knall gehört, den Unfall jedoch nicht gesehen. Die Polizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221 1857-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.