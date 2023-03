Autofahrer erfasst 22-jährigen Radfahrer in Mannheim und flüchtet

Mannheim. Die Polizei ist auf der Suche nach einem Autofahrer, der am Samstag einen Radfahrer in Mannheim angefahren und verletzt hat. Nach Polizeiangaben bog der Autofahrer von der Lenaustraße kommend nach links in die Friedrich-Ebert-Straße ab. Dabei erfasste er um 17.15 Uhr den 22 Jahre alten Radfahrer, der von der Friedrich-Ebert-Brücke in Richtung Langen Rötterstraße unterwegs war.

Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Das Auto mit Heidelberger Kennzeichen flüchtete. Der Verkehrsdienst ermittelt. Zeugen, die etwas zum Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrer des Autos machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/1741111 bei der Polizei zu melden.