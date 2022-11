Mannheim. Betrunken und unter Drogeneinfluss ist ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen im Bereich der Untermühlaustraße in Mannheim in eine Polizeikontrolle geraten. Der 40-Jährige war infolge seiner auffälligen Fahrweise den Beamten aufgefallen. Nach Angaben der Polizei konnte bei dem Autofahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,06 Promille festgestellt werden. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem konnten bei ihm noch geringe Mengen Drogen gefunden werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1