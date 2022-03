Autoeinbruchbeobachtet

Ein Zeuge hat am Mittwochabend gegen 20 Uhr beobachtet, wie zwei Männer in der Friedrich-Karl-Straße in der Oststadt in einen VW Crafter eingebrochen haben. Ehe die beiden Unbekannten schlagartig die Flucht ergriffen, hatten sie das Fahrzeug durchsucht und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Laut Polizei wurde das Auto bei dem Einbruch nicht beschädigt – wie die Männer es aufbekommen konnten, wird derzeit ermittelt. Der Zeuge beschreibt die Täter als etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und mit dunklem Teint. Einer der beiden Täter trug eine schwarze Wintermütze. Das Polizeirevier in der Oststadt sucht weitere Zeugen: 0621/174 62 20. pol/lok

