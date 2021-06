Autodiebe in die Flucht geschlagen

Ein wachsamer Anwohner hat am Montag in der Brunhildestraße in Neckarau zwei Autodiebe kurzerhand in die Flucht geschlagen und die Polizei verständigt. Aufgrund verdächtiger Geräusche war der 44-Jährige gegen 3 Uhr wach geworden und stellte auf dem Nachbargrundstück zwei unbekannte Männer fest, die im Auto seines Nachbarn saßen und es offenbar stehlen wollten. Kurzerhand sprach der 44-Jährige die beiden Autodiebe an, die daraufhin sofort zu Fuß flüchteten. Einer der Täter soll durch ein angrenzendes Gebüsch, sein Komplize in unbekannte Richtung geflohen sein. Ob an dem Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, ist noch unklar, wie die Polizei berichtete. Beide Täter werden wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, schlank, kurze helle Hosen, dunkle T-Shirts. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Wohngebiet gesehen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich über das Hinweistelefon 0621/174 44 44 bei der Polizei zu melden. aph

