Mannheim. Mehrere Geräte von Apple sind am Sonntag aus einem Fahrzeug in Mannheim-Neuostheim gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, schlug ein bislang unbekannter Täter zwischen 19 und 21 Uhr die Seitenscheibe des Audis ein, der im Konrad-Zuse-Ring parkte. Er entwendete einen Rucksack in dem sich ein IPad Air, ein MacBook Air mit Stift und mehrere tausend Euro Bargeld befanden.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0621-174-3310 abzugeben.

