Autoaufbruch in der Mannheimer Oststadt

Mannheim. Zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 00.30 Uhr, ist in der Dynamostraße in der Mannheimer Oststadt in einen Skoda eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter schlugen die Beifahrerscheibe des Autos ein und entwendeten eine Aktentasche mit einem Schlüsselbund und einem MacBook samt Zubehör. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 2500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polzeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-174-3310, zu melden.

