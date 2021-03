Neckarstadt-West. Hochwertiges Elektrowerkzeug im Wert von mehr als 1000 Euro haben Unbekannte aus einem Auto in der Riedfeldstraße in der Neckarstadt-West gestohlen. Wie die Täter den Audi A6 in der Nacht auf Sonntag aufbrechen konnten, ist laut Polizei noch unklar. Fest steht, dass die Unbekannten anschließend die Seitenscheiben herunterließen. Aus dem Kofferraum entwendeten sie Akkuschrauber und Akkubohrer der Marken Bosch und Makita mitsamt Akkus und Ladegeräten. Zudem ließen sie einen Laser der Marke DeWalt mitgehen. Unklar ist, ob ein Schaden am Auto entstand. Zeugen werden gesucht: 0621/3 30 10.