Mannheim. Ein Auto ist in der Nacht auf Mittwoch von einem Parkplatz in Mannheim gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Fahrzeug zwischen 23.30 Uhr und 4.30 Uhr entwendet. Es parkte auf einem Parkplatz eines Discounters in der Schwetzinger Straße. Dort hatte der Besitzer zuvor vermutlich auch seinen Autoschlüssel verloren. In dem Auto befinden sich Führerschein, Fahrzeugschein und weitere Wertgegenstände. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/1744444 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1