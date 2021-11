Mannheim. Ein Auto hat sich am Montagmittag auf der Friedrich-Ebert-Straße in Mannheim überschlagen und ist auf dem Dach liegengeblieben. Nach ersten Angaben der Polizei kommt es in Fahrtrichtung stadtauswärts zu Behinderungen, der Verkehr wird auf Höhe der Eisenlohrstraße an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zur Unfallursache ist bislang noch nichts bekannt. Der Fahrer des Wagens ist nach derzeitigem Kenntnisstand wohlauf.

