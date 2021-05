Mannheim. Ein Autofahrer hat sich in Mannheim am Montag mit seinem Auto überschlagen. Auf Anfrage bei der Polizei sagte ein Sprecher, dass der Unfall im Jungbusch glimpflich ausging. Ihm waren keine schweren Verletzungen bei Beteiligten bekannt. Laut einem Mitarbeiter vor Ort hatte sich der Unfall gegen 18 Uhr beim Abbiegevorgang vom linken Ufer des Verbindungskanal in die Verlängerte Jungbuschstraße ereignet. Das Auto wurde abgeschleppt.

AdUnit urban-intext1

Mannheim Autofahrer überschlägt sich im Jungbusch 5 Bilder Mehr erfahren

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.