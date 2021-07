Auto überschlägt sich in Mannheimer Neckarstadt

Mannheim. Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Mannheimer Neckarstadt hat sich durch Missachtung einer roten Ampel ein Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am frühen Samstagmorgen, gegen 3.45 Uhr, an der Kreuzung Dudenstraße, bei dem ein Alfa Romeo-Fahrer mit seiner 25-jährigen Beifahrerin die Feudenheimer Straße in Fahrtrichtung Mannheim-Neckarstadt mit überhöhter Geschwindigkeit eine rote Ampel missachtete. Der Alfa Romeo kollidierte an der Kreuzung zur Dudenstraße mit einer Renault-Fahrerin, die von der Dudenstraße kommend nach links in Richtung Feudenheim fahren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Alfa Romeo über den dortigen Rad- und Fußweg an einen Baum und Strommasten geschleudert, überschlug sich mehrfach und kam auf der Fahrbahn wieder zum Stehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch den Unfall wurden die drei Beteiligten leicht verletzt, zwei davon wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme gesperrt werden und wurde erst gegen 8.15 Uhr wieder frei gegeben. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.