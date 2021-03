Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall in Mannheim am Dienstagabend haben sich drei Personen verletzt, zwei davon schwer. Dabei handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 47-jährigen Mann und seine 13 Jahre alte Tochter. Beide wurden stationär zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen nicht. Ein 26-Jähriger wurde leicht verletzt. Er wurde am Unfallort notärztlich behandelt.

Der 26-Jährige hatte in der Wachenburgstraße im Stadtteil Rheinau auf Höhe der Konrad-Duden-Schule am Straßenrand geparkt. Als er gegen 19 Uhr in den Verkehr einfädeln wollte, missachte er den Angaben zufolge die Vorfahrt des 47-Jährigen. Die beiden Autos kollidierten miteinander. Der 47-Jährige kam daraufhin mit seinem Fahrzeug nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.