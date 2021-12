Auto prallt gegen Kindergarten

Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr seinen Audi gegen die Wand eines Kindergartens auf der Schönau gesetzt, nachdem er zuvor die Fahrradständer dort überfahren hatte. Wie die Polizei berichtet, muss der Mann die Kontrolle über sein Auto verloren haben, als er von der Königsberger Allee in den Bromberger Baumgang fuhr. Zeugen zufolge standen zwei Männer an dem Unfallauto, einer telefonierte, der andere machte Bilder mit seinem Handy. Danach seien die beiden Richtung Kattowitzer Zeile geflüchtet. Der Audi wurde sichergestellt. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen: 0621/174 42 22. pol/agö

