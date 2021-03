Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall in Mannheim am Dienstagabend haben sich mehrere Personen verletzt. Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in der Wachenburgstraße im Stadtteil Rheinau. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

AdUnit urban-intext1

Ein Mitarbeiter vor berichtete, dass zwei Personen infolge des Unfalls in eine Krankenhaus eingeliefert wurden. Nach einem Zusammenstoß sei eines der beiden Fahrzeuge auf den Gehweg abgewiesen worden, woraufin es gegen einen Baum und Metallzaun prallte.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.