Auto nach Unfall auf Friesenheimer Insel überschlagen

Mannheim.

Wagen eines 35-Jährigen hat sich am Samstag kurz vor 13.30 Uhr auf der Friesenheimer Insel in Mannheim durch eine Kollision mit einem weiteren Pkw überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Ein 44-jähriger Ford-Fahrer übersah bei einem Fahrstreifenwechsel das Fahrzeug des 35-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.

Der Ford-Fahrer war stadtauswärts in Richtung Diffenebrücke unterwegs, als er vom linken Fahrstreifen auf den rechten wechseln wollte und hierbei den 35-Jährigen auf dem rechten Fahrstreifen übersah. Durch die Kollision wurde der VW des 35-Jährigen zunächst nach rechts, in Richtung des Bordsteines neben der Fahrbahn, abgewiesen. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegend zum Stehen. Durch den Unfall wurde der VW Fahrer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der 44-jährige Unfallverursacher und dessen 41-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro.