Am Samstagmorgen ist ein Auto an der Kreuzung Hessische Straße und Speckweg auf dem Waldhof mit einer Straßenbahn kollidiert. Laut Polizeibericht wollte der 61-jähriger Autofahrer gegen 9 Uhr die Kreuzung aus dem Speckweg heraus überfahren und missachtete dabei eine rote Ampel. Daraufhin krachte er in eine Straßenbahn, die auf der Hessisches Straße in Richtung Waldstraße unterwegs war. Durch den Aufprall entgleiste die Bahn. Sowohl der Verursacher als auch der 47-jährige Fahrer der Straßenbahn wurden leicht verletzt, beide kamen laut Polizei in ein Krankenhaus. In der Straßenbahn befanden sich keine Fahrgäste. An der Bahn entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro, am Auto von etwa 10 000 Euro. Für die Dauer der Bergungsarbeiten – bis etwa 13 Uhr – blieb der Speckweg gesperrt. Die RNV ließ Busse als Ersatzverkehr fahren. pol/lok

