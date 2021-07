Mannheim. Eine vollbesetzte Straßenbahn ist am Dienstagnachmittag in Mannheim mit einem Auto kollidiert. Nach Angaben der Polizei missachtete ein 27-jähriger Autofahrer gegen 16.45 Uhr auf Höhe des Quadrats D 4 die Vorfahrt einer Bahn der Linie 6A, die in Richtung Paradeplatz unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

